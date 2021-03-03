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تعليم

التعليم : لا شكاوى من امتحان أولى إعدادي اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:51 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أدى اليوم، الأربعاء، مليون و834 ألفا و312 طالبا/طالبة بالصف الأول الإعدادي، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.


وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها: "بلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.05%، من إجمالي مليون و890 ألفا و37 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية".
 

ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.


وأدى الطلاب الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة، وتضم عددًا من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.
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