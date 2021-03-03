التعليم : لا شكاوى من امتحان أولى إعدادي اليوم

أدى اليوم، الأربعاء، مليون و834 ألفا و312 طالبا/طالبة بالصف الأول الإعدادي، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 35 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.









وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها: "بلغت نسبة حضور الطلاب للامتحان 97.05%، من إجمالي مليون و890 ألفا و37 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية".





ولم ترصد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي شكاوى خاصة بالامتحان، كما أشاد الطلاب بمستوى الامتحان.









