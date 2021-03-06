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ديني

في يومها السابع.. طلاب الصف الثاني الإعدادي والأول الثانوي يؤدون امتحانات الترم الأول.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 11:51 ص
امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر
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محمد شحتة
انطلقت اليوم السبت الموافق 6-3-2021 امتحانات اليوم السابع، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الأزهرى امتحان المواد الثقافية، كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي امتحان (اللغة الأجنبية الأولى/ علم نفس) ، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي امتحان (الفيزياء/ الكيمياء/ الاحياء) وسط متابعة من مستشاري قطاع المعاهد الأزهرية وإجراءات احترازية داخل اللجان .

وخلال جولاتهم ، أكد مستشارو قطاع المعاهد الأزهرية على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.

امتحانات المعاهد الأزهرية اليوم
يواصل اليوم السبت، طلاب المعاهد الازهرية، امتحانات الفصل الدراسي الأول، لليوم السابع، وسط اجراءات احترازية مشددة للحفاظ على الطلاب من إصابات فيروس كورونا.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة، الامتحان في المواد الثقافية، ويمتحن الطلاب المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.

كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، الامتحان في الفيزياء والكيمياء والأحياء، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي، الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى، وعلم النفس.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بالبعوث الإسلامية، الامتحان في اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ويشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على جميع اللجان بضرورة قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين أثناء الدخول للجان، والتعقيم والتطهير للجان والأسطح أولا بأول.
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