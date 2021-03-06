استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وفيتا كلوب في البطولة الأفريقية

انتهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من خطتها الأمنية لتأمين مباراة النادى الأهلى مع نادى فيتا كلوب الكونغولى، والمقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء اليوم، باستاد القاهرة، ضمن منافسات دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.





وقالت مصادر أمنية، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه سيتم الدفع بتشكيلات الأمن المركزى فى محيط الاستاد، كما سيتم تكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد، عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، إلى جانب نشر قوات لشرطة المرافق لمنع أي إشغالات.





وأضافت المصادر، أنه تم تكليف إدارة البحث الجنائي بفحص كافة المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول الاستاد، إضافةً إلى دور إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الاستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن وعمل التعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجي.





وأكدت المصادر، أنه تم وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة وأطواف ودوريات متحركة بكافة الطرق المؤدية للاستاد، وفندق إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأية ملحوظات، إضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث أي شىء يهدد الأمن.





وشدد المصدر على أنه لن يسمح بدخول أي شخص لحضور المباراة غير المصرح لهم بذلك.



