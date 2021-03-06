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أخبار العالم

صحيفتان إماراتيتان: زيارة البابا فرنسيس للعراق خريطة طريق واضحة المعالم

السبت 06/مارس/2021 - 01:54 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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أ ش أ
 أكدت صحيفتا "الاتحاد" و"الخليج" الإماراتيتان، أن رسائل زيارة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، التاريخية إلى العراق بدت أشبه بخريطة طريق واضحة المعالم للجميع.


وذكرت صحيفة "الاتحاد" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "الداء والدواء"، أنه من ضرورة إرساء الأسس لمجتمع ديمقراطي يضمن مشاركة جميع الفئات، وعدم اعتبار أحد من الدرجة الثانية، والعمل على تحقيق العدالة، وتنمية النزاهة والشفافية، وتقوية المؤسسات، وإعطاء المجال لكل الذين يريدون السلام والبناء معًا في الحوار والمواجهة الصريحة والبنَّاءة.


واختتمت بالقول: "شجاعة رأس الكنيسة الكاثوليكية الذي أطلق وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي فبراير 2019، لا بد وأن تمنح الأمل بغدٍ أفضل بعيدًا عن الكراهية والطائفية، ليس للعراق فحسب وإنما لأنحاء المنطقة".


من جهتها، كتبت صحيفة "الخليج" تحت عنوان "رسالة البابا من العراق": "في الذكرى الثانية لتوقيعه وثيقة الأخوّة الإنسانية في أبوظبي مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يوم الرابع من فبراير 2019، أراد بابا الفاتيكان أن يستكمل مضمونها ورسالتها بزيارة بلاد ما بين النهرين، مخاطبًا العراقيين "أتيتكم حاجًّا تائبًا لكي ألتمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنوات الحرب والإرهاب".


واختتمت الصحيفة بالقول: "في كل ذلك يريد البابا أن يقول إننا كلنا بشر، تجمعنا الإنسانية، ويوحدنا إيماننا بالله الواحد الأحد، ويقول لمسيحيي العراق اصمدوا في أرضكم، ولا تتركوا الإرهاب والتطرف يهزمكم، ويقول للمسلمين، لقد جئتكم برسالة محبة وسلام، مؤمنًا بالله الذي جعل من الخلق جميعًا إخوة".
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