الاثنين المقبل.. مجلس الشيوخ يشكل لجانه النوعية.. وأعضاؤه يكشفون أهم الملفات المثيرة للجدل: قانون الإيجار القديم وملف الزيادة السكانية على مائدة المجلس

الإيجار القديم والزيادة السكانية.. عضو بالشيوخ يكشف أهم الملفات والقوانين على مائدة المجلس

برلمانى : سانضم للجنة الشئون المالية .. والتنمية الاقتصادية على رأس اولوياتنا

تيسير مطر: حزب إرادة جيل يقوم بدراسة مشروع قانون " الشهر العقارى" مع نوابه بالبرلمان









أعلن المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أن المجلس سيستأنف أعماله يوم الاثنين القادم الموافق 8 مارس، حيث ستبدأ الجلسة العامة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، موضحًا أن الجلسة ستشهد إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس والتى تبلغ ١٤ لجنة وفقًا لما أقرته لائحة الشيوخ والتى وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي.









وفى هذا الصدد، كشف بعض أعضاء مجلس الشيوخ عن أهم الملفات والقوانين التى تستحوذ على أهمية كبيرة فى الشارع المصرى وسيتم مناقشتها فى الفصل التشريعى الأول للمجلس، وذلك بعد تشكيل اللجان النوعية وهيئات المكاتب للجان.









وفى هذا السياق، قال النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، إن مجلس الشيوخ سيشهد فى الانعقاد الأول له العديد من مناقشة الملفات والقوانين التى أثارت جدلا فى الشارع المصرى.









وأضاف مطر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أولوياته مناقشة كل ما يخص الصناعة المصرية وكيفية تطويرعا حتى تعد مصدرا أساسيا للتصدير وجلب العملات الصعبة، بالإضافة إلى أن الدول الأخرى تقييس تقدم الدولة من خلال المنتجات التى تقدمها.









وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن من المهم إيجاد حلول لعودة المصانع المتوقفة والصغيرة وأيضا المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول لمشاكل مصانع الحديد والصلب، وللمصنعين الذين يواجهون صعابا فى عملهم، قائلًا: "لا بد أن نكون واقعيين فى تعاملاتنا".









وأشار رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن من القوانين غير المفهومة قانون الشهر العقارى الذى ظهر دون مقدمات، لافتا إلى أن الحزب يقوم بتجهيز مشروع قانون "الشهر العقارى" مع أعضائه بمجلس النواب وسيتم عرضها فى الفترة القادمة، ويجب وضع أهم بند فى القانون وهو توحيد الشباك والخمس جهات الذين يتم التعامل معهم أنهم يكونوا على جهة واحد، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد تأجيله القانون لمدة سنتين.









وأكد أن المواطن يتحمل أعباءً كثيرة منها قانون التصالح، فلا بد من تخفيف هذه الأعباء على المواطن، وهذا يرجع لمهام مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن من القوانين التى أحدثت جدلا بين المواطنين هو قانون الأحوال الشخصية وقانون الإيجار القديم.









وقال البرلمانى إن الدولة تشهد الكثير من مواجهات صعبة لحماية الأمن القومى وتبذل قصارى جهدها لحماية الوطن، مضيفًا أنه يجب التعامل مع الدول الأخرى التى تجاهد من أجل هدم الدولة بنفس لغتهم حتى يتفهمونها.









فى السياق نفسه ، أكدت النائبة فيبي فوزي، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس لم يهدأ فى الفترة الماضية وكان يقوم بإعداد جميع الملفات والقوانين التى سيتم مناقشتها فى الفصل التشريعى الأول بعد استئنافه مرة أخرى.









وقالت "فوزى"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إن مجلس الشيوخ وضع على مائدته أهم الملفات التى ستناقش ومنها قانون الأحوال الشخصية الذى أثار جدلا كبيرا فى المجتمع، لافتة إلى أن من مهام المجلس الاهتمام بجميع المجالات العلمية والإعلامية والمجتمعية وكل ما يخص الشارع المصرى.









وأضافت فوزى أن مجلس الشيوخ معنى بدراسة جميع المشكلات والظواهر المجتمعية وعليه أن يقوم بإيجاد حلول ومن ثم الوصول لقانون متماشٍ مع أرض الواقع، موضحة أن قانون الإيجار القديم من الملفات الهامة التى توضح كيفية التعامل بين المالك والمستأجر.









ونوهت عضو مجلس الشيوخ، إلى ملف الزيادة السكانية الذى تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى وكيفية تنظيم عملية النسل، بالإضافة إلى أن مناقشة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنها إيجاد فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.









وقالت البرلمانية إن ما يواجه المواطنين من تساؤلات وجدل بقانون التصالح سيتم مناقشته أيضا، لافتة إلى أن قانون التعليم من الموضوعات التى تناقش فى الفترة القادمة بعد عودة المجلس.









وأضافت أنه فيما يخص ملف الإعلام، يعمل مجلس النواب على مناقشة تشريعات تنظم العمل بالإعلام البديل كالمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى وكل ما يخص الإعلام المرئى والمسموع، كما أوضحت أنه سيناقش اللغط الدائر عن مفاهيم المذيع أو المحاور فى البرامج وكيفية إدارة الحوار لعدم إحراج المتابعين، مختتمة أن مجلس الشيوخ لم يتوقف عن الدراسات و المباحثات فى شتى المعلومات.









وعلى صعيد آخر، أكد النائب أحمد أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس البنك التجارى الدولى، أن مجلس الشيوخ سيناقش الأجندة المرسلة له من مجلس النواب بعد تشكيل اللجان النوعية يوم الاثنين المقبل.









وكشف أبو الدهب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سينتمى للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه على رأس أولويات المجلس وضع خطة للتنمية الاقتصادية.









وقال عضو مجلس الشيوخ، إنه سوف يعمل من أجل تطوير وانتعاش الأحوال الاقتصادية والاستثمارية ليصب فى مصلحة الدولة.









جدير بالذكر أنه يأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على لائحة المجلس ونشرها في الجريدة الرسمية، حيث يتم انتخاب 14 لجنة نوعية وكان مجلس الشيوخ قد استعد لهذه الانتخابات مبكرا وذلك بمطالبة الأعضاء بإرسال رغباتهم في عضوية اللجان النوعية.







