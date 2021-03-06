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اقتصاد

وزيرة التخطيط تلتقي خمسة وزراء لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2021/2022

السبت 06/مارس/2021 - 01:28 م
صدى البلد
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آية الجارحي
التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوزراء الموارد المائية والري ، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي،  وكذا وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وذلك لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2021/2022.
 خلال لقاء د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تمت مناقشة مقترح الخطة الإستثمارية لوزارة الري للعام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢، حيث تم عرض الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتأهيل الترع، وكذا موقف مشروع إستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادًا على المياه المنتجة من 
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.


كما شهد اللقاء عرض موقف المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالى القادم مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية، ومشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجارى المائية، وكذا مشروعات تطوير وترشيد نظم الرى في زمام مليون فدان، ومشروع إنشاء وإحلال عدد (٥٠) محطة رفع على مستوى الجمهورية، ومشروع استكمال وتطوير مبانى ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبيقية في مجال الموارد المائية، ومشروعات حماية الشواطىء المصرية، كما شهد اللقاء استعراض المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة “حياه كريم
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