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أخبار العالم

الحرب تشتعل.. إسرائيل تستعد لضرب مواقع إيران النووية

السبت 06/مارس/2021 - 12:48 م
إسرائيل تستعد لضرب
إسرائيل تستعد لضرب مواقع إيران النووية
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سمر صالح
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، السبت، عن خططه لضرب مواقع إيران النووية للحد من قدرة طهران النووية ولإشعال نيران الحرب بالمنطقة.


وقال وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس اليوم، السبت، إن جيش تل أبيب يقوم بتحديث خططه لضرب المواقع النووية الإيرانية وهو مستعد للعمل بشكل مستقل.


وأفاد جانتس: "إذا أوقفهم العالم قبل امتلاك سلاح نووي، فستكون خطوة جيدة جدًا، ولكن إذا لم يفعل، فيجب أن نقف بشكل مستقل وندافع عن أنفسنا بأنفسنا".


وأكد أن "ميليشيات حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران لديهة مئات الآلاف من الصواريخ".


وعرض وزير الجيش الإسرائيلي ما قال إنها خريطة لعدد من الأهداف والمواقع التي تتضمن صواريخ، والتي تقع بين مناطق مدنية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.


وعلق قائلًا: "هذه خريطة الأهداف، تم فحص كل واحد منها بشكل عملي واستخباراتي ونحن مستعدون للقتال".
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