حكم استخدام الكحول كمعقم للمساجد والأماكن العامة

قال المركز الأزهر للفتوى الإلكترونية إنه لا حرج في استخدام الكحول كمعقم لليدين والأسطح والمساجد والأماكن العامة، ومَن صلَّى وعلى بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته منه شيء فصلاته صحيحة.

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنَّ الكُحول مُركَّب كيميائي مُكوَّن من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين التي تنتهي بمجموعة من الهيدروكسيل (OH).

وأشار إلى أنه ليس كل ما يُسمَّى كحولًّا عند الكيميائيين يلزم أن يكون مُسكرًا، فالمادَّة الكُحولّيّة التي لا إسكار فيها، وتشكلت من مواد أخرى غير الكُحول المُسكر، ولها صفات غير صفاته تُعتبر طاهرةً.





وأكد مركز الأزهر أنه ليس هناك حرج شرعًا في استخدام الكحول كمعقم للبدن أو الأسطح، وتصحّ الصَّلاة مع وجوده على بدن المُصلي أو في مكان صلاته.



