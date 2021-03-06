بعد واقعة ترعة العزيزية.. غرامة إلقاء القمامة تصل لـ 20 ألف جنيه

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تظهر امتلاء ترعة قرية العزيزية بمحافظة الجيزة بالقمامة، وذلك بعدما قامت وزارة الري بتبطين الترعة خلال الفترة الماضية.
ما حدث في ترعة العزيزية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة بالحبس ودفع المبلغ المشار إليه، وذلك طبقًا للعقوبات الواردة في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
حظر إلقاء القمامة في الترع
حددت المادة 37 من قانون البيئة، محظورات حرق القمامة وإلقائها في غير الأماكن المخصصة لها كالآتي:
- يحظر قطعيا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.
- يحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق.
- تلتزم وحـدات الإدارة المحلية بالاتفـاق مع جهـاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم تلك الوحدات بتخصيص صناديق أو أماكن داخل المدن والقرى لتجميع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك .وإلا وجب محاسبة المختص إداريا.
- يحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير تلك الصناديق والأماكن المخصصة لها ويلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها وسيارات نقلها، وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة في فترات مناسبة، وألا تزيد كميتها في أى من تلك الصناديق على سعتها الحقيقية.
عقوبة إلقاء القمامة في الترع
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة 37 من قانون البيئة وفي حالة العود تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.