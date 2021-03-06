بعد واقعة ترعة العزيزية.. غرامة إلقاء القمامة تصل لـ 20 ألف جنيه

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تظهر امتلاء ترعة قرية العزيزية بمحافظة الجيزة بالقمامة، وذلك بعدما قامت وزارة الري بتبطين الترعة خلال الفترة الماضية.

ما حدث في ترعة العزيزية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة بالحبس ودفع المبلغ المشار إليه، وذلك طبقًا للعقوبات الواردة في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

حظر إلقاء القمامة في الترع

حددت المادة 37 من قانون البيئة، محظورات حرق القمامة وإلقائها في غير الأماكن المخصصة لها كالآتي:

- يحظر قطعيا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.





- يحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق.





- تلتزم وحـدات الإدارة المحلية بالاتفـاق مع جهـاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم تلك الوحدات بتخصيص صناديق أو أماكن داخل المدن والقرى لتجميع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك .وإلا وجب محاسبة المختص إداريا.



