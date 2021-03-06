التعليم: 654 ألف طالب في أولى ثانوي امتحنوا إلكترونيا اليوم بلا شكاوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه قد حضر 654 ألفا و139 طالبا/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "الفلسفة والمنطق" و"الفيزياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.





وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها : لقد تمكن 643 ألف و925 طالب/طالبة من أداء امتحان الفلسفة والمنطق بنسبة 98.4%، بينما تمكن 647 ألف و125 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الفيزياء بنسبة 98.9% ، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي شكاوى اليوم





كما أدى 29 ألفا و791 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 96.8%.



