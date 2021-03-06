خلال زيارته للسودان.. الرئيس السيسي يؤكد رفضه لأى نهج أحادي للسيطرة على النيل الأزرق.. ويدعو لعودة المباحاث الجادة بشأن سد النهضة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلي جمهورية السودان وعقد مؤتمر صحفى مع نظيره عبد الفتاح البرهان وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى :





السيسي: نؤكد على دعمنا الكامل للشعب السوداني وحكومته





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني الفريق أول عبدالفتاح البرهان وشعب السودان ، على حفاوة استقباله ، وكرم الضيافة، وفقا لتقاليد الشعب السوداني الذي طالما جمعت بينه وبين الشعب المصري وحدة مصير واحدة.





وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني، على دعم جهود السودان وشعبه ، في إدارة المرحلة الحالية ، وسعيها في المضي نحو المستقبل .





وشهدت جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، التطرق للعديد من الموضوعات المشتركة الهامة بين البلدين والقضايا الاقليمية أيضا، فضلا عن ملف سد النهضة.





كما شهد اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان، تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق، ومن ثم تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزمًا قانونيًا ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.









الرئيس السيسي: خطط استراتيجية متكاملة لتلبية مصالح مصر والسودان









قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر والسودان تباحثا حول عدد من القضايا المطروحة اقليميا ودوليا، وذلك في إطار الارتباط الوثيق للامن القومي المصري والسوداني، وذلك سعيا لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين الرامية لتحقيق الاستقرار على الساحة العربية والافريقية.





وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بينه وبين نظيره السوداني، أنه تم تناول ايضا المستجدات المتعلقة بشأن سد النهضة الاثيوبي، وهو واحد من الملفات التي يمس سبيل المصالح الحيوية لمصر والسودان لكونهما دولتي مصب في حوض النيل، واللذان بدورهما سيتأثران بشكل مباشر من هذا المشروع الضخم.





واوضح انه تم الاتفاق على اهمية الاستمرار في التنسيق الوثيق بين البلدين للتشاور بخصوص ملف سد النهضة، مردفا انه تم الاتفاق على العودة الي مفاوضات جادة وفعالة بهف التوصل لاقرب فرصة ممكنة، وقبل موسم الفيضان المقبل، ليكون اتفاق عادل وملزم قانونا بشان ملء وتشغيل سد النهضة.





واشار الي ان وضع الخطط الاستراتيجية المتكاملة يلبي مصلحة الشعبين الشقيقين لكلا من مصر والسودان .





الرئيس السيسي: العلاقات الثنائية بين مصر والسودان شهدت زخما قويا





قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن استقرار شعب سودان الشقيق أصبح جزءا لايتجزأ من أمن واستقرار شمال الوادي، منوها إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان شهدت زخما يستحق الاشادة على مدار الفترة الماضية، من خلال ارتقاء مستوي التنسيق بين حكومتى البلدين عبر الزيارات المتبادلة والتشاور المكثف والمستمر.





وأضاف "الرئيس عبدالفتاح السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن العلاقات بين البلدين هي حصيلة جهد يهدف في مجمله إلى تكثيف التنسيق السياسى بين البلدين، وإلى تنفيذ مشروعات في عدد من المجالات الحيوية، من بينها الربط الكهربائى والسكك الحديدية والتبادل التجاري والثقافى.





وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه من ضمن مجالات العمل بين دولتى مصر والسودان هو التعاون في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من المجالات، بما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين، لمصلحة الشعبين الشقيقين، وبالفعل جاء اجتماع هذا اليوم استكمالا لهذه الجهود وسعيا لوضع اطار استراتيجي متكامل.





الرئيس السيسي: نرفض أي نهج أحادي للسيطرة على النيل الأزرق









قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كلا من مصر والسودان تباحثا عن عدد من القضايا المطروحة اقليميا ودوليا، وذلك في اطار الارتباط الوثيق للامن القومي المصري والسوداني، وذلك سعيا لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين الرامية لتحقيق الاستقرار على الساحة العربية والافريقية.





وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بينه وبين نظيره السوداني، أنه تم تناول ايضا المستجدات المتعلقة بشأن سد النهضة الاثيوبي، وهو واحد من الملفات التي يمس صميم المصالح الحيوية لمصر والسودان لكونهما دولتي مصب في حوض النيل، والذي بدورهم سيتأثران بشكل مباشر من هذا المشروع الضخم، وان مصر ترفض اي تدخل أحادي للسيطرة على النيل الأزرق.





وأوضح انه تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في التنسيق الوثيق بين البلدين للتشاور بخصوص ملف سد النهضة، مردفا انه تم الاتفاق على العودة الي مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل لاقرب فرصة ممكنة، وقبل موسم الفيضان المقبل، ليكون اتفاق عادل وملزم قانونا بشان ملء وتشغيل سد النهضة.





السيسي يدعو لعودة المباحاث الجادة بشأن سد النهضة





أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في التنسيق الوثيق بين البلدين مصر والسودان مع الطرف الاثيوبي للتشاور بخصوص ملف سد النهضة،وأوضح انه تم الاتفاق على العودة الي مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل لاتفاق في اقرب فرصة ممكنة، وقبل موسم الفيضان المقبل، على أن يكون اتفاق عادل وملزم قانونا بشان ملء وتشغيل سد النهضة.





واردف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كلا من مصر والسودان تباحثا عن عدد من القضايا المطروحة اقليميا ودوليا، وذلك في اطار الارتباط الوثيق للامن القومي المصري والسوداني، وذلك سعيا لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين الرامية لتحقيق الاستقرار على الساحة العربية والافريقية.





وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بينه وبين نظيره السوداني، أنه تم تناول ايضا المستجدات المتعلقة بشأن سد النهضة الاثيوبي، وهو واحد من الملفات التي يمس سبيل المصالح الحيوية لمصر والسودان لكونهما دولتي مصب في حوض النيل، والذي بدورهم سيتأثران بشكل مباشر من هذا المشروع الضخم.



