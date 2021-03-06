وزير الاتصالات: نساهم بقوة في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى.. فيديو

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه قام اليوم بزيارة محافظة كفر الشيخ اليوم، و حظى بمقابلة جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ.





وأضاف "وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، خلال حواره المذاع عبر فضائية "تن"، أن الوزارة تشارك بشكل قوى وملحوظ في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، كاشفا أنه من المقرر رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لمركز مطوبس وإمدادها بكابلات الياف ضوئية لتحسين كفاءة الإنترنت بكل منزل في قرى المركز.





وأشار إلى أنه سوف يتم إنشاء مركز تدريب وإبداع رقمي بمحافظة كفر الشيخ ، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، وذلك لتوفير التدريب التقني وتنفيذ برامج للإبداع الرقمي وريادة الأعمال للشباب.





وأكد أنه سوف يتم خلال هذا العام تطوير 50 مكتب بريد بالمحافظة وتزويدها بمكتبين متحركين لخدمة المناطق المزدحمة، إلى جانب إضافة 40 ماكينة صراف آلي بالمحافظة.





وأوضح، أنه تم استعراض خطة وزارة الاتصالات التى تشمل مسئولياتها تجاه أهالى كفر الشيخ من ذوى القدرات الخاصة، مدارس الدمج التى تم تدريب مدرسيها، وتم مناقشة أوجه التعاون بين وزارة التعليم وجامعة كفر الشيخ، التى تحتوي على قسم الذكاء الاصطناعى بتخصيص دورات مخصصة لهم لكى يتم تزويد مهاراتهم قبل التحاقهم بسوق العمل.



