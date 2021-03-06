أستاذ صدر يتوقع نهاية فيروس كورونا بهذه الطريقة.. تفاصيل

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن حالات وفيات كورونا بدأت في الظهور مجددا بعدما انخفضت لمدة شهر تقريبا، مشيرا إلى أن الحالات الخفيفة المصابة بكورونا أعلى كثيرا من الحالات المتوسطة والشديدة.





وأوضح سالم، أن التحورات الجديدة لفيروس كورونا انتشرت في معظم دول العالم وليس بعيدا أن تظهر في مصر، بسبب الانتقال والسفر.من دولة لأخرى رغم أن وزارة الصحة كانت قد أكدت خلال الأسبوع الماضي، عدم رصد أى تحور لفيروس كورونا داخل مصر حتى الآن، إلا أنه لا يوجد شئ يضمن أن هذا الفيروس لن يتحور فى أى وقت.







وأكد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى فى الاوقات التى تنخفض خلالها معدلات الاصابة داخل البلاد واهم هذه الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، : وعدم الاختلاط عن قرب مع اى شخص والالتزام بمسافة متر ونصف بين الأفراد ، وارتداء الكمامة فى الاماكن المزدحمة ، وعدم استخدام الادوات الشخصية للآخرين، والاهتمام جيدا بالنظافة وغسل الايدي باستمرار وبشكل جيد.





ونوه بأن فيروس كورونا دخل في مرحلة إنحدار وأنخفضت أعداد حالات الإصابة اليومية ومن المتوقع أنه بمرور الوقت وفى ظل تكرار تحور الفيروس يتوقع أن يكون أقل شدة وقد ينتهي الأمر إلى تحور موسمي مثل فيروس الأنفلونزا، هذا بالاضافة الى جهود العلماء فى ابتكار امصال ولقاحات تحمى من الاصابة بهذا الفيروس.





