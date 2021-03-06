ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

احتفالًا بيوم الشهيد.. جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمرًا صحفيًا

السبت 06/مارس/2021 - 04:17 م
جمعية المحاربين القدماء
جمعية المحاربين القدماء
Advertisements
ياسمين القصاص
عرضت فضائية "تن"، تقريرا باسم "جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تعقد مؤتمرًا صحفيًا احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم"، حيث أن نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرًا صحفيًا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية؛ حيث أعلن مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقائع المؤتمر عن فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد لهذا العام، تزامنًا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقائع المؤتمر عن فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد لهذا العام، كاشفا أن حرص القوات المسلحة، على تقديم أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية والفنية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية؛ عرفانًا لهم وتقديرًا لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.

وأشار "مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب"، إلى أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد وفخر للأجيال القادمة من أبناء مصر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم.. محافظ الفيوم يُكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

ثقافة المنيا تشارك فى احتفالية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد

شاهد الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم بدمياط

محافظ بورسعيد يشهد احتفال جمعية «المحاربين القدماء» بيوم الشهيد

محافظ الغربية يكرم شهداء الجيش والشرطة احتفالًا بيوم الشهيد ..صور

«المحاربين القدماء»: تقديم الدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديرا لتضحياتهم ..فيديو

ترشيحاتنا

بعد فوز رئيس صن داونز بالرئاسة .. من هم نواب رئيس كاف

وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

اتحاد جنوب أفريقيا يعلن فوز رئيس صن داونز برئاسة كاف

دوري أبطال أفريقيا.. خالد الغندور يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الترجي

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements

بأمر السيسي.. تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وإلغاء الضريبة كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

بعد إعلانها إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك.. سرقة تردد قناة مكسبي.. تفاصيل

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

السيسي يصدق على قانون إرجاء العمل بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

مجموعة الأهلي.. تعادل سلبي بين المريخ وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

عداد الغاز المنزلي.. وزارة البترول تواصل التحذير بخصوص فواتير شهر مارس

سيمبا يتصدر مجموعة الاهلي بتعادل أمام المريخ السودانى في دورى الابطال

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

خاص.. علي محمد علي: خسارة سيمبا ستحفز لاعبي الأهلي أمام فيتا.. والترجي نقطة الانطلاق للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ أحمد مكي بعد غياب بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.. صور

طريقة عمل اللانشون فى المنزل

علاج غضروف الظهر.. وأهم الأعراض