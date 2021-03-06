احتفالًا بيوم الشهيد.. جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمرًا صحفيًا

عرضت فضائية "تن"، تقريرا باسم "جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تعقد مؤتمرًا صحفيًا احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم"، حيث أن نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرًا صحفيًا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية؛ حيث أعلن مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقائع المؤتمر عن فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد لهذا العام، تزامنًا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.





وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقائع المؤتمر عن فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد لهذا العام، كاشفا أن حرص القوات المسلحة، على تقديم أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية والفنية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية؛ عرفانًا لهم وتقديرًا لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.





وأشار "مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب"، إلى أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد وفخر للأجيال القادمة من أبناء مصر.