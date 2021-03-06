نائب محافظ القاهرة تكشف آخر مستجدات تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة.. صور

المتابعة اول بأول مع مجموعة العمل التى تقوم بتنفيذ الاعمال للمساهمة والتوجيه المباشر فى عرض المقترحات والبدائل لانهاء الاعمال التى تتم على الوجه الاكمل.



وأوضحت أن الغرض من المشروع إحياء مسار العائلة المقدسة للسيدة مريم وابنها المسيح عليه السلام و يأتى ذلك بالايجاب فى تنشيط حركة السياحة الدينية بعد إعادتها حيث تتم أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بدءا من سيناء مرورا على جميع الأماكن التي مرت بها بجميع محافظات الجمهورية.



جدير بالذكر ان رحلة العائلة المقدسة استمرت لاكثر من ثلاث سنوات وكانت المسافة التى تم قطعها خلال الرحلة ٢٠٠٠ كيلو وان نقطة البداية بمصر بدأت من من رفح المصرية وانتهت بجبل أسيوط.



أما بالنسبة لمحافظة القاهرة فان المسار يبدأ من شجرة مريم عند حي المطرية مرورا بالمنطقة الجنوبية بمجمع الأديان عند منطقة جامع عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة ودير القديسة برباره والمرور بكنيسة أبي سرجه.



واوضحت نائب المحافظ ان مراحل التطوير فيما يخص نطاق المنطقة الجنوبيةتشمل شارع مجمع الأديان خلف جامع عمرو بن العاص إلى كوبري العاشر إلى كورنيش النيل متجهة إلى المعادي حتى كنيسة المعادي عند مدخل المعادي وقد تم التطوير بهذه المنطقة بالاشتراك مع وزارة السياحة.



كما شددت على متابعة أعمال التشجير والإنارة والنظافة عند مجمع الأديان إلى جانب ضرورة تكثيف الحملات اليومية والدورية للنظافة ورفع اى اشغالات او مخلفات بشكل فورى بنطاق المسار والحى بالكامل.



رافق نائب المحافظ خلال الجولة جامع عمرو بن العاص ومجمع الاديان يرافق سيادتها السيد اللواء خالد شحاته رئيس الحى وم. مصطفى زهران مدير المشروعات بالمنطقةالجنوبية والعميد خالد درويش مكتب متابعة المشروعات وبعض مدير الادارات المعنية بحى مصرالقديمة والمنطقة الجنوبية.

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية مجمع الاديان والمنطقة المحيطة بجامع عمرو بن العاص للتأكد من ان جميع الاعمال تتم على قدم وساق وفى نطاق الخطة الموضوع لتطوير مسار العائلة المقدسة بنطاق المنطقة.وشملت الجولة موقع العمل للمتابعة المباشرة والاشراف على وضع اللمسات النهائية بمشروع إحياء وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة مؤكدة على ان كافة الأعمال النهائية المتبقية اوشكت على الانتهاء وجارى تذليل كافة العقبات والمعوقات التى من شأنها ان تسبب اى تعطيل مؤكدة انها لا تدخر جهدا فى سبيل اداء الواجب الوطنى والمشاركة فى الاعمال والمشروعات ذات الاهمية القصوى.وأكدت نائب المحافظ أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعتبر مشروعًا قوميًا وتوليه القيادة السياسية والدولة إهتمامًا بالغًا حيث يعود على الوطن واقتصاده القومي بتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 وتفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالسياحة الدينية، موضحة أنه جارى العمل على قدم وساق بمجموعة عمل جادة لاتمل وتقوم بتنفيذ الاعمال بكل اهتمام وحماس.ووجهت بضرورة زيادة المزروعات والورود واحواض الزرع بالجزيرة الوسطى وعلى جانبى الطريق بالاضافة إلى مراجعة واعادة طلاء البلدورات ، كما أكدت انه تم الانتهاء من طلاء جميع العقارت المارة بالمسار وجارى مراجعتها.وشددت على ضرورة مراجعة تهذيب الاشجار الموجودة بمجمع الاديان بالاضافة إلى تبليط بعض الاجزاء من الرصيف المقابل للحمامات سابقة التجهيز واستكمال بلاط الرصيف المقابل للكنائس بشكل كامل.واضافت انه جارى عمل بوابة حجرية بمدخل مجمع الاديان مكتوب عليها بالنحاس لاضفاء لمسة جمالية عند استقبال الزائرين، كما تم وضع احواض زرع وزيادة كثافة الاشجار و المزروعات والمساحة الخضراء أمام مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالجزيرة الوسطى وشارع الامامين وايضا جارى تركيب نخل بشارع الامامين وشارع حسن الانور بالجزيرة الوسطى وايضا تم زرع نخل على طول المسار وبالقرب من كنيسة السيدة العذراء بالمعادى، وانه تم الانتهاء من وضع اللوحات الارشادية بالشوارع المحيطة بمجمع الاديان وايضا تم نشر اللوحات الارشادية خارج المجمع على الطريق على طول المسار لتوجيه الزائرين لطريق المساربالاضافة إلى وضع لوحات مضيئة ارشادية تعريفية تم تركيبها داخل مجمع الاديان حيث توضع كل لوحة على عمود تجميلى بتصميم يليق مع الحدث ويوضح عليها معلومات شارحة لكل اثر توضع بجانبه .وتابعت أنه تم الانتهاء من البرجولات الخشبية المنتشرة على الرصيف الخارجى لمسجد عمرو بن العاص بقواعد خرسانية و تركيب الحمامات سابقة التجهيز و تم وضعها ملاصقة لحائط مترو الانفاق وتم تنفيذها وٌالانتهاء منها، مشيرة الى أنه تم وضع مظلات خرسانية على طول المسار مصممة تصميم راقى وتم تنفيذها بالكامل، مؤكدة