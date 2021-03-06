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محافظات

استرد 13 ألفاً و700 متر مربع من أملاك الدولة بمينا البصل بالإسكندرية

السبت 06/مارس/2021 - 05:10 م
استرد 13الف و700
استرد 13الف و700 متر مربع من أملاك الدولة بمينا البصل
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أحمد بسيوني
شنّت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، حملة مكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة؛ جاء ذلك بحضور مساعد مدير الأمن وحكمدار غرب ومساعد الحكمدار ورئيس مباحث مينا البصل، وذلك تنفيذا للقرار رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ والصادر من وزير قطاع الأعمال بإزالة التعديات واسترداد قطعة الأرض الكائنة بناصية شارع ٢١٨ ، ٢١٦ ، ٢١٠ بالقباري بمنطقة مينا البصل. 

يذكر أن مساحة الأرض المستردة تبلغ ١٣٧١٢ مترًا مربعًا، والتي كان معتديا عليها منذ عام ٢٠١٨ وتم تسليم الأرض للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

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يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة استرداد كل شبر من الأراضي أملاك الدولة ومنع التعدي عليها وفرض هيبة الدولة. 

وشدد على شن حملات مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة. 


وكلف محافظ الإسكندرية؛ اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة ، و اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة ، بمتابعة تنفيذ قرارات استرداد أراضي أملاك الدولة و التنسيق الكامل مع مديرية أمن الإسكندرية، كما وجه الشكر لجميع الجهات التنفيذية لما تقوم به من مجهودات لاسترداد أراضي الدولة. 

استرد 13 ألفاً و700 متر مربع من أملاك الدولة بمينا البصل بالإسكندرية
استرد 13 ألفاً و700 متر مربع من أملاك الدولة بمينا البصل بالإسكندرية
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