حظوظ الأهلي والزمالك الليلة .. القطبان قادران على تخطي عقبة الترجي وفيتا كلوب.. تفاصيل

فيما سلط الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروى والمدرب التونسي الضوء على حظوظ الاهلي والزمالك أمام الترجي وفيتا كلوب الكونغولى وقال : لن تكون مهمة الزمالك على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس سهلة أمام الترجي الذي يمر بفترة جيدة رغم الانتقادات التي طالت الجهاز الفني بقيادة معين الشعباني وطريقة اللعب التي ينتهجها و الترجي حقق العلامات الكاملة في الدوري التونسي الذي يتصدره بفارق مريح على أقرب منافسيه الا ان طريقة اللعب لم ترتقي الى حد الى المستوى المأمول حسب المتابعين لكرة القدم في تونس خاصة وان رئيس النادي وضع كل الإمكانات لتعزيز الفريق في الفترة الاخيرة بلاعبين متميزين على غرار الغاني خالد باسط والايفواري ويليام توغي.





أضاف : من ناحيته سيحاول الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية هذه المرة بعد التعادلين المخيبين اللذين حققهما في الجولتين السابقتين. وضعية الزمالك شبيهة بوضعية منافسه الترجي حيث يتصدر بدوره جدول ترتيب الدوري المصري. الزمالك لم ينهزم الا في مناسبة واحدة في الدوري وكذلك الترجي متصدر الدوري التونسي والزمالك سجل 21 هدفا ولم يقبل الا 6 أهداف في 13 مباراة وكذلك الترجي سجل 24 هدفا ولم يقبل الا 7 اهداف من 14 مباراة.





استطرد : لكن الترجي على المستوى الافريقي أفضل حيث انتصر في مناسبة وتعادل في اخرى بينما تعادل الزمالك في مناسبتين ووضعية الفريقين متشابهة الى حد بعيد لكن مباراة ملعب رادس بالعاصمة التونسية ستكون مهمة لكلا الطرفين لافتا إلى أن الترجي سيحاول الانتصار وتعميق جراح الزمالك بينما سيحاول هذا الأخير تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له مواصلة المشوار بأريحية و الزمالك يواجه الترجي بدفاع عتيد لم يقبل اهداف حتى الان لكن بهجوم منهك لم يتمكن لحد الان من التسجيل في المسابقة. بينما سجل هجوم الترجي 3 أهداف في مباراتين وتمكن من التسجيل حتى خارج ميدانه وهذا يدل على نجاعة هجومية الا انه في المقابل قبل هدفين كاملين وهذا يعطينا فكرة على أداء دفاعه الذي لا يزال متذبذب الأداء إذن مباراة الترجي والزمالك ستكون مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. الترجي لبسط الزعامة والزمالك للعودة في السباق.





وعن مباراة الأهلي وفيتا كلوب قال : من جهة أخرى سيحاول الأهلي صاحب المرتبة الثالثة في المجموعة الاولى تدارك هزيمة الجولة الفارطة امام سيمبا التنزاني وتحسين ترتيبه خاصة وان الفريق التنزاني أمام فرصة تاريخية لتعميق الفارق عندما يباري المريخ السوداني المنهك. موسيماني يعلم جيدا ان العودة الى صدارة الاحداث لن تكون إلا من خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي لا تقبل القسمة على اثنين لافتا إ لى أن فيتا كلوب الكونغولي أظهر مستويات عالية أمام المريخ السوداني إلا أنه انهزم على أرضية ميدانه أمام سيمبا التنزاني وحسب رأيه فان فيتا كلوب فريق متوسط لا غير مقارنة بالأهلي الذي يمتلك رصيدا بشريا متميزا يجعله المرشح رقم واحد لنيل اللقب.





وحذر الحاجي النادي الأهلي وقال : لكن على الجنوب افريقي ان يراجع اختياراته التكتيكية وان يغير استراتيجيته بما يتلاءم مع الجودة العالية للاعبي الفريق. الأهلي يمتلك أحسن المدافعين في أفريقيا إلى جانب أحسن حارس مرمى في القارة بالإضافة إلى قوة هجومية لافتة. مع هذه المؤشرات لا يسمح للأهلي بالانهزام أمام سيمبا التنزاني الذي يعتبر من فرق المستوى الثاني في القارة.





واختتم حديثه قائلا: ربما تكون فترة فراغ يمر بها الأهلي بعد ظهور لافت في المسابقات الدولية ولكيلا تطول هذه الفترة السلبية على موسيماني ان يجد الحلول اللازمة للخروج بسرعة من هذه الفترة الصعبة وتصحيح عديد الأمور قبل فوات الأوان ورجوع القلعة الحمراء إلى فلك الكبار.



