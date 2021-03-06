محافظ الفيوم ونائب وزير السياحة يتفقدان محمية وادي الريان .. شاهد

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، جولة ميدانية، تفقدا خلالها عددًا من المواقع السياحية والأثرية، وذلك بحضور النائب البرلماني محمد طه الخولي عضو لجنة السياحة بمجلس النواب.





قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت زيارة البحيرة المسحورة بمحمية وادي الريان، وجبل المدورة، وشلالات وادي الريان ومركز الزوار، في إطار التنسيق المشترك بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة الفيوم، للنهوض بالمناطق السياحية وتنشيط حركة السياحة الداخلية للمحافظة.





من جانبه أشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تتمتع بمزايا نسبية ومناطق سياحية فريدة من نوعها تؤهلها لأن تحتل مكانة متميزة على خريطة السياحة المصرية والعالمية، موجهًا الدعوة لكافة فئات المجتمع بزيارة المناطق السياحية والأثرية بالفيوم.





ولفت المحافظ، إلى التنسيق المشترك مع وزارتي البيئة والسياحة والآثار، لإلقاء الضوء على الكنوز الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة لتنشيط حركه السياحة الداخلية الأمر الذي يسهم في توفير فرص العمل لأبناء المحافظة.





فيما أكدت نائب وزير السياحة، أن محافظة الفيوم تتمتع بميزة نسبية كونها قريبة من القاهرة، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى تغيير المفهوم السائد عن سياحة اليوم الواحد بمحافظة الفيوم، وزيادة المدة التي يقضيها السائح على أرض المحافظة، للاستمتاع بكافة المقومات السياحية والأثرية، والتعرف على المشغولات اليدوية والحرفية التراثية، التي تشتهر بها المحافظة.





كما أعربت نائب الوزير، عن شكرها للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على حفاوة الاستقبال والتعاون البناء في خدمة قضايا التنمية على أرض المحافظة.





















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