وكيل صحة قنا: لقاح كورونا آمن و86% من متلقيه آمنون من الفيروس

ناشد الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، المواطنين التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح، قائلًا إن التسجيل على موقع الوزارة سهل ولا يستغرق دقيقتين.





وأوضح "راجي " خلال برنامج " أخبار الآن" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز" ،:" 86% من متلقي لقاح كورونا آمنون من الفيروس تمامًا و 99% منهم يكوِّنون أجسامًا مضادة، لافتا إلي أن لقاح كورونا آمن وفعال للغاية.





ولفت وكيل الصحة بقنا إلى اختيار مكان تلقي اللقاح بناء على مواصفات ومعايير معينة، فضلا عن أن المكان يحوي منفذًا للدخول والخروج لمنع التكدس والتزاحم، مؤكدًا تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات.