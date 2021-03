مع بداية عرضه.. نجاح ملحوظ لفيلم Raya and the Last Dragon

انضمت مؤخرا لقائمة أميرات ديزني، بطلة ومحاربة صغيرة، عازمة على الحفاظ على إرث أراضي أبائها فى عالم كوماندرا الخيالي، والعثور على آخر تنين متحجر.





طرحت ديزني أول فيلم رسوم متحركة من إنتاجها وتقوم ببطولته ممثلة من جنوب شرق آسيا، وفريق عمل متخصص مكون من مؤرخين وعلماء أنثروبولوجيا من دول آسيوية.





استوحى صناع فيلم ريا والتنين الأخير ملامح القصة وتكوين العالم الخيالي كوماندرا بعد عدة رحلات عبر دول آسيوية منها فيتنام وسنغافورة وكمبوديا وتايلاند.





في أرض كوماندرا عاش البشر والتنانين سويا لفترة طويلة، لكن مع اختراق جنس مدمر من الوحوش انتهى هذا الانسجام، ووقع الانقسام لتتحول الأراضي الموحدة إلى 5 دول منفصلة.





وكان مصير التنانين أسوأ من البشر فبعد أن ضحوا بأنفسهم، تبقى جوهر آخر تنين على هيئة حجر تحت رعاية أسرة الأميرة ريا، التى تعلمت منذ صغرها حمايته والدفاع عنه.





يظهر الفيلم ريا على أنها أميرة صغيرة لكنها حكيمة ومستقلة ولها رأيها الخاص، ويقوم بالآداء الصوتي للبطلة الممثلة كيلي ماري تران، إلى جانب عدد من النجوم منهم بيندكت وونغ ودانيال داي كم.





جاءت ردود الفعل على Raya and the Last Dragon وقصته إيجابية من خلال المواقع المتخصصة، وتعليقات النقاد فى مواقع الفن العالمية، ووصفه البعض بأنه عمل مثير للاهتمام.





حقق طاقم الفيلم المكون من حوالي 450 شخصا، إنجازا حقيقيا، بإنهاء الفيلم أثناء فترة العمل من المنزل خلال العام الماضي الذي اجتاح فيه وباء كورونا العالم وخاصة صناعة السينما.





يتضمن الفيلم رقصات خاصة بفنون الدفاع عن النفس بأساليب القتال الآسيوي المتوحاة من الأساطير التاريخية، ووصف موقع أتلانتيك الأمريكي المشاهد بأنها مليئة بالحيوية والثقافة.