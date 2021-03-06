علي جمعة يكشف عن طريقة لحفظ النفس من فتنة النساء والمال

لا شك أن الفتن لها أشكال كثيرة وليست كلها شر بل قد تكون ابتلاء لاختبار قوة الإيمان ، فمن كان لديه القوة والاستطاعة على السيطرة على نفسه نجى من براثنها وفاز بالأجر العظيم، ومن يستسلم لمغرياتها سقط فيها وهذا سيحتاج الى التوبة لأنه خسر الآخرة ويجب عليه الإقلاع بسرعة والعودة الى الله .









الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أكد أن الفتنة نوعان : فتنة الشبهات، وفتنة الشهوات.









وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، أن فتنة الشبهات: كالتشكيك في صحيح العقيدة، والدعوة إلى الغُلُوِّ والتَّطَرُّف، وهذا النوع من الفتن يزول بالعلم وأما فتنة الشهوات: وهي الغالبة على عامَّةِ البشر كالافتتان بالنساء أو بالمال الحرام أو بالمنصب أو بالجاه، وتزول هذه الفتن بالتقوى ، اي يجب عليك ان تراعي الله في كل ما تفعله وتعلم أن الله مطلع عليك ، فتستحي ان تفعل الحرام او تسير في طريق الشيطان.





وأوضح أنه بالعلم والتقوى يَنْجُو الإنسان من كل أشكال الفتن، وبغياب العلم والتقوى تظهر الفتن، يقول النبي ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ».





وأشار إلى أن الفتنة التي هي الابتلاء والامتحان تكون بالخير والشر، يقول تعالى: {وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُون} والفتنة ليست شرًّا من كل الوجوه، بل فيها أوْجُهٌ للخير، ولا يعني ذلك أننا نَسْعَى إليها أو أن نطلبها ولكننا لا بد أن نستفيد منها إذا حدثت؛ من هذا الخير: التمييز بين الخبيث والطيب، قال تعالى: {مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الغَيْبِ}. وقال عز وجل : {أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِبِينَ}.



