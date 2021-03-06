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بعد واقعة ترعة الجيزة.. الري: كل كيلو متر تبطين يكلف الدولة 2 مليون جنيه

السبت 06/مارس/2021 - 06:20 م
ترعة العزيزية بالجيزة
ترعة العزيزية بالجيزة
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هاني حسين
علق محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري،  على إلقاء القمامة في ترعة تم تبطينها بالجيزة، إن أي ترعة يتم  تبطينها وتطويرها تحتاج إلى ملايين الجنيهات،  والكيلو المتر الواحد  يكلف الدولة أكثر من 2 مليون جنيه لإعادة تأهيله .
 
وأضاف محمد غانم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الوزارة تكرس كل جهودها مشروع تبطين الترع في كافة محافظات الجمهورية ".

 وتابع محمد غانم:" مستمرون في تبطين كل ترع الجمهورية ولن نتوقف عن العمل".

 وأكمل :"  نناشد المواطنين بعدم إلقاء قمامة في الترع بعد تبطينها لان الترع خاصة بالمواطنين والحفاظ على نظافة الترع تمنع انتشار الأمراض والاوبئة ".

 واضاف :"  تم تخصيص رقم مخصص لتلقي شكاوى إلقاء القمامة في الترع وهو 01068800587"، متابعا:"  إلقاء القمامة في الترع قد يؤدي إلى انسداد المصارف  مما يؤدي إلى غرق البيوت والمنازل".
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