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تعليم

تخصيص 25 ألف متر لإنشاء مدرسة النيل الدولية في شرم الشيخ

السبت 06/مارس/2021 - 06:58 م
تعليم جنوب سيناء
تعليم جنوب سيناء
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ايمن محمد
صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي تخصيص مساحة ٢٥ ألف متر مربع بمدينة شرم الشيخ لإنشاء مدرسة النيل الدولية .
 
جاء ذلك خلال لقائه بمحمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق عبد الله مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء .
 
جدير بالذكر أنه تمت الموافقة على تخصيص مبلغ ٨٧ مليون جنيه للمدرسة كاملة الإنشاءات والتجهيزات على أن يتم التنفيذ من خلال وزارة الإسكان "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".
 
يشار إلى أن مدرسة النيل الدولية إحدى المشروعات التي تقدم خدمة تعليمية دولية ويشرف على تنفيذها وتمويلها صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. 
 
وفي سياق متصل تمت الاستجابة لمطالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتطوير التعليم بالمحافظة وإيصاله الي جميع الوديان والتجمعات البدوية، وحرصًا منه على عدم تسرب الفتيات من التعليم خاصة بمناطق الوديان والتجمعات البدوية.
 
وتم التواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لدعم التوسعات في مدارس الوديان القائمة، وإنشاء عدد ٢٥ فصلا تعليميا في سبع مدارس بالمحافظة هم مدرسة القديسة كاترين الابتدائية، ومدرسة الإسباعية الابتدائية بسانت كاترين ومدرسة الرمثة الابتدائية، ومدرسة سرابيط الخادم الابتدائية، ومدرسة المعين الابتدائية بابوزنيمة، ومدرسة عرب الرواهبية الابتدائية وعرب حمدان الابتدائية بنويبع.

لاستكمال مراحل التعليم الأساسي  حتي  الصف الثالث الاعدادي، وذلك بتمويل من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمبلغ قدره ٦,٣١٣ مليون جنيه.
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