كارمن سليمان تطرح اغنية أقول له إيه .. فيديو

أقول له إيه"، عبر قناتها بموقع يوتيوب.

الاغنية من كلمات تامر حسين ومن تسجيل ماهر صلاح وإشراف عام مصطفى جاد.

شاركت كارمن سليمان صورا من داخل إحدى حدائق الحيوان الخاصة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".





وظهرت كارمن سليمان في الصور اثناء مداعبتها لغزال، بصحبة زوجها الملحن مصطفى جاد، وفي صورة أخرى يقف طائر الببغاء على أكتافها.





وكتبت كارمن سليمان علي الصور: "صباح الخير".





وجاءت التعليقات من قبل متابعيها، كالاتي:





حلوين اوي – جميلة يا كارمن – بحبك.





جدير بالذكر أن أخر أعمال كارمن سليمان أغنية "الذكري الشتوية"، وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها عبر قناتها الرسمية "يوتيوب".



