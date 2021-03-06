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سيارات

قبل ما تسافر .. اتبع هذه النصائح لكي تشعر بالراحة

السبت 06/مارس/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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أماني نوار

العديد من أصحاب السيارات يستخدمون سياراتهم الشخصية للسفر الرحلات الطويلة ، ولكن لكي يكون السفر أكثر راحة، ومتعة ، ينصح الخبراء باتباع التعليمات .

وأهمها الحرص على الراحة ، والنوم لمدة طويلة ، خاصة السائقين من فئة الاعمار الكبيرة ، حتى لاتظهر عليهم علامات الإرهاق أكثر من الشباب .

واكد خبراء السيارات لضمان نوم جيد ،يجب أيضا عدم السهر لوقت متأخر ،  وعدم مشاهدة التلفزيون أو النظر طويلا لشاشة الكمبيوتر، والهواتف قبل النوم ، والسبب حتى لاتصاب بنوع من الارق .

كما حذر الخبراء أيضا من تناول بعض العقاقير الطبية ، والتي قد تسبب النعاس أثناء القيادة مثل مضادات الحساسية ، بالإضافة إلى عدم الاستماع للموسيقى الهادئة حتى لاتصاب بالنعاس .


وإذا كنت تقود السيارة لفترات طويلة يجب اخذ استراحات قصيرة ، وكل مدة والخروج من السيارة لاستنشاق الهواء، ومنح العينين فرصه للراحة ، لذلك ينصحون بتناول بعض الأطعمة الخفيفة ، والوسائل التي تمنح الجسم الطاقة اللازمة ،كما نصح الخبراء بتوخي الحذر في السفر ليلا والسفر نهارا ، حتى لاتصاب بالنعاس أثناء القيادة .

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