والتر بواليا‏ يقود الأهلي أمام فيتا كلوب

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في الجولة ‏الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏





حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: بدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف ومحمود وحيد.‏

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي.

خط الهجوم: والتر بواليا‏.





ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومروان محسن ومحمد شريف وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر.