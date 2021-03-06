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رياضة

والتر بواليا‏ يقود الأهلي أمام فيتا كلوب

السبت 06/مارس/2021 - 08:06 م
والتر بواليا
والتر بواليا
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏لمواجهة فيتا كلوب التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في الجولة ‏الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏
خط الدفاع: بدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف ومحمود وحيد.‏
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي.
خط الهجوم: والتر بواليا‏.

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومروان محسن ومحمد شريف وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر.
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