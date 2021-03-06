والتر بواليا‏ يقود الأهلي أمام فيتا كلوب

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة فيتا كلوب التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: بدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف ومحمود وحيد.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيور أجايي.
خط الهجوم: والتر بواليا.
ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومروان محسن ومحمد شريف وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر.