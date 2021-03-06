خالد عكاشة: التعاون بين مصر والسودان يشمل كل النواحي السياسية والاقتصادية

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للدراسات والفكر الإستراتيجي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم تؤكد وجود نقلة نوعية متطورة في الشراكة الإستراتيجية بين مصر والسودان.





وتابع عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد مقدم برنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" الامر ليس مجرد شراكة بل تعاون وشراكة استراتيجية تنفتح على كافة القضايا، وتأمين ذلك التعاون هو دور الدولة المصرية.

وأردف:" قدر مساعدة مصر للشعب السوداني لتشكيل حياة سياسية حديثة ومتطورة قادرة على تلبية طموحات السودانيين، هو أمر لافت للانتباه ومقدر من قبل الرأي العام السوداني".





وأوضح:" العلاقات بين البلدين والتعاون تطور ووصل إلى الاستثمار والاقتصاد ومن النواحي العسكرية والسياسية وفي مجال الطاقة، وهو ما يجعلنا ننظر للفترة القادمة باعتبارها فترة حصاد إيجابي".