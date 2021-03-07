حبس مدير محطة وقود وسائق لقيامهما بتجميع السولار المدعم لبيعه بالسوق السوداء

قرَّرت جهات التحقيق، حبس مدير محطة وقود وسائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتجميع السولار المدعم لبيعه بالسوق السوداء.





وكلفت جهات التحقيقات رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.





وكان قد ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على مدير محطة وقود وسائق لقيامهما بتجميع السولار الدعم لبيعه بالسوق السوداء .





وتمكنت وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط طن سولار مدعم بحوزة سائق ، وآخر مسئول عن محطة وقود بمدينة بدر لقيام الأول بتجميع المواد البترولية "سولار مدعم" بالسيارة التى يعمل عليها كسائق ، وإيداعها بمحطة الوقود محل عمل الثانى ، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء.



