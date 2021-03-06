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صحفي فقد 11 فرداً من أسرته في حادث الكريمات بينهم والدته وخاله: أحتسبهم عند الله شهداء

السبت 06/مارس/2021 - 11:53 م
حادث الكريمات
حادث الكريمات
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داليا أحمد

نعت الإعلامية لميس الحديدي شهداء وضحايا حادث الطريق الشرقي لأسيوط (الكريمات) قائلة: حادثة بشعة وصعبة جدًا 

وتقدّمت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON" بالعزاء  لـ "علاء رضوان" الصحفي باليوم السابع الذي فقد 11 شخصًا من أسرته في الحادثة بينهم والدته وخاله. 

من جانبه علق علاء رضوان الصحفي في جريدة اليوم السابع  قائلًا: "فقدت 11  من عائلتي ربنا يتقبلهم من الشهداء وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلًا: "خالتي توفيت منذ عشرة أيام وتوجهت أفراد عائلتي لدفنها  في مسقط رأسها وأثناء عودتهم حدثت  الفاجعة".

وأكمل: "الموضوع الخطر في قصة الحادثة هي التريلات والعربات الكبيرة حيث تمثل خطرًا داهمًا على سلامة المسافرين على الطرق وتخالف القانون بمرورها في أوقات غير مخصصة لهم".

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