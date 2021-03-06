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مصلحة الضرائب: أي محامٍ إيراده السنوي 100 ألف سيدفع 10 آلاف جنيه ضريبة

السبت 06/مارس/2021 - 11:29 م
رجب محروس
رجب محروس
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إبراهيم القادري
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن ضريبة المرتبات تعتبر سنوية الحساب وشهرية الأداء، أي أنه يتم الحصول عليها كل عام، مشيرًا إلى أن من يتخلى عن عمله من أجل امتهان عمل آخر سيلتزم بسداد ضريبة المرتبات، موضحًا أن العامل بنظام التبعية غير ملزم بسداد الضرائب.

وأضاف "محروس"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن من يعمل بنشاط تجاري أو صناعي أو مهني يخضع لضريبة الدخل بالنظر للأرباح، موضحًا أن كل شخص طبيعي يمارس نشاطا بصفة مستقلة عليه تقديم الإقرار الضريبي قبل 31 مارس.

وأوضح محروس ، أن العاملين بالمحاماة بشكل خاص أو كمحاسب أو كممثل عليهم تقديم الإقرار الضريبي قبل 31 مارس، مشيرًا إلى أن المحامي الذي يتقاضى أتعابا سنوية 100 ألف، يتم حساب الضريبة من خلال ضرب حاصل إيراداته في 90%، متابعًا: "المحامي الذي يتقاضى 100 ألف جنيه سيدفع 10 الاف جنيه ضريبة".
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