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رياضة

برشلونة يحقق الفوز 2-0 على إلتشي ويواصل اللحاق بأتليتكو المتصدر

الأحد 07/مارس/2021 - 12:04 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
حقق برشلونة فوزا ثمينا على إلتشي، بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 56 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد إلتشي عند النقطة 24 في المركز الـ 17.

وتقدم برشلونة عن طريق جوردي ألبا في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد صناعة من ليونيل ميسي.

وأضاف إلياكس موريبا الهدف الثاني لبرشلونة، في الدقيقة 83، ليؤمن فوز البرسا باللقاء.

وبات برشلونة على بعد نقطتين من المتصدر أتليتكو مدريد والذي سيلاقي مساء غد الأحد ريال مدريد في الديربي.

يذكر أن برشلونة بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: مينجويزا جارسيا – أومتيتي - لينجيليه – جوردي ألبا

خط الوسط: ديست – بيدري – فرانك دي يونج – بوسكيتس

خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان
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