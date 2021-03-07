برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه .. القوى العاملة: توفير 4307 فرص عمل .. فيديو

قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه بداية من اليوم الأحد؛ سيتم إعلان توفير 4307 فرص عمل برواتب تتراوح من 1200 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه .





وأضاف هيثم سعد الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " أحلام مواطن "المذاع على قناة " صدى البلد"، :" فرص العمل التي يصل راتبها لـ 10 آلاف جنيه شهريا تتمثل في وظيفة ممثل خدمة مؤهل عالي يجيد اللغة الفرنسية والألمانية وتم توفير 400 فرصة عمل".





وتابع هيثم سعد الدين:" فرص العمل متاحة للذكور والإناث وذوي القدرات الخاصة ويتم توفيرها من 62 شركة "، مضيفا:" المتقدم عليه الدخول على موقع الوزارة الالكتروني في برنامج طالبي العمل لاختيار فرصة العمل الملائمة له والإدارة المختصة في الوزارة تقوم بترشيحه بفرصة العمل" .





وأكمل هيثم سعد الدين:" فرص العمل متاحة في 12 محافظة هم القاهرة والشرقية والقليوبية وأسيوط والمنيا والغربية والجيزة وأسوان والوادي الجديد والبحيرة والدقهلية والسويس ".





ولفت هيثم سعد الدين:" الشركات هي من تقوم بالتواصل مع المتقدمين ونتابع سير التعيينات لفرص العمل للمتقدمين، ووزير القوى العاملة سيواصل متابعة تعيين الشباب في فرص العمل".





وتابع هيثم سعد الدين:" في هذا الإعلان يتم توفير 300 فرصة عمل لذوي القدرات الخاصة للعمل كخدمة عملاء بمرتبات تصل لـ 4 ألاف جنيه، مضيفا:" هنا ك3177 فرصة عمل لم يتم شغلها إلى الان من الشهر الماضي".



