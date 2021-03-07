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توك شو

مصطفى بكري يروي تفاصيل دخوله السجن لأول مرة في حياته

الأحد 07/مارس/2021 - 12:25 ص
مصطفى بكري، الكاتب
مصطفى بكري، الكاتب الصحفي
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إسراء صبري
قال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي، إنه منتظم للغاية في مواعيده، موضحا أنه في أول زيارة له إلى القاهرة، قام 30 فردا من عائلته بتوصيله إلى محطة القطار.

وأضاف "بكري" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": عند رجوعي إلى قنا في زيارة توجهت إلى العتبة لشراء العديد من الهدايا لوالدتي وأخواتي.. كان استقبالي في قنا أسطوري.

واستطرد: أول تحقيق في حياتي كان عندما دعوت الأهالي إلى جمعية، وكنت في الصف الأول الثانوي حينها.

وأضاف، أنه تم إلقاء القبض عليه بعدما شارك في مظاهرة داخل الجامعة، بسبب غلاء الأسعار، قائلا: منظر قوات الأمن المركزي وقت إلقاء القبض علي كان مهيبا.

وتابع: الأمن المركزي جاء ليلا وتم حبسي لمدة 3 أشهر، ووضع اسمي على رأس الذين أشعلوا التظاهرات في عام 1977، داخل مجلس النواب.
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