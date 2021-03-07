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رياضة

النقاز: ذهبت لغرفة ملابس لاعبي الزمالك لأوجه لهم رسالة

الأحد 07/مارس/2021 - 03:28 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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ياسمين تيسير
كشف حمدي النقاز لاعب فريق الترجي التونسي عن كواليس ما حدث عقب مباراة الفريق أمام الزمالك في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

واكد النقاز في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت ٢ " أنه حرص على التوجه لغرفه ملابس لاعبي الزمالك لأقول لهم أن الزمالك قدم مباراة جيدة، وأوجه لهم رسالة بأن كرة القدم لابد من فائز ومهزوم بها.

وأضاف أن علاقته بلاعبي الزمالك جيدة وعلى ما يرام، مؤكدا أن الزمالك قدم أداء رائع خلال الشوط الأول للمباراة.


وتابع أن الترجي درس الزمالك جيدا وكان على دراية بكل نقاط الضعف بالفريق، والزمالك كان ندا قويا خلال الشوط الأول للمباراة ولكن تم تصحيح أخطاء الترجي في الشوط الثاني وحقق الفوز.

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