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حوادث

مصرع شخص في تصادم ميكروباص ودراجة نارية بـ سوهاج

الأحد 07/مارس/2021 - 07:15 ص
مصرع ثلاثيني صدمته
مصرع ثلاثيني صدمته "ميكروباص" على الطريق الزراعي الغربي
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أنغام الجنايني
لقى شخص مصرعه أثناء قيادته دراجته البخارية؛ حيث صدمته سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي الغربي بناحية الخزندارية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول(هاني. ح. ع - ٣٠ سنه - عامل - ويقيم دائرة المركز)، جثة هامدة إدعاء حادث تصادم.


وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المتوفي(علي. ح. ع - ٣٦ سنه - موظف)، قرر أنه أثناء قيادة شقيقه لدراجته البخارية اصطدمت به سيارة ميكروباص قيادة المدعو (أمين. ع. ل - ٣٥ سنة - سائق - ويقيم بعرابة ابو عزيز بالمراغة)، عقب أن اختلت عجلة القيادة بيده؛ ما أدى إلى إصابة المتوفي بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ ما أدى إلى وفاته في الحال.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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