برواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه.. القوى العاملة توفر وظائف جديدة.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.









"صدى البلد"

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد إتمام زيارته للسودان.









"الأهرام"



وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائى











"أخبار اليوم"

وزير التعليم العالى: لن أسمح بتعطيل العملية التعليمية والمواجهة بالقانون











"المصرى اليوم"



6 مبادرات حكومية لرد الأعباء التصديرية









"الشروق"



القوى العاملة: توفير 4307 فرص عمل برواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه











"الوطن"

مدبولى: توجهنا لعمق الريف بعد إهماله لعشرات السنين دون تطوير











"الهلال اليوم"



الصحة تسجل 588 إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة











موقع "العربية"



التحالف: تدمير 8 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين





