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رياضة

بدون مصطفى محمد .. جالاتا سراي في مهمة استعادة الصدارة أمام سيفا سبور

الأحد 07/مارس/2021 - 09:53 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
يستضيف فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، نظيره سيفا سبور، اليوم الأحد، في تمام السادسة مساء، على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري التركي.

ويسعى جالاتا سراي بقيادة مدربه فاتح تريم، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واستعادة الصدارة من بشكتاش.

وكان جالاتا سراي خسر أمام أنقرة جوجو في الجولة الماضية، بنتيجة 2 - 1، في مباراة شهدت طرد مصطفى محمد بسبب تدخله مع أحد مدافعي فريق أنقرة جوجو بالكوع.

وأعلن اتحاد الكرة التركي أول أمس الجمعة، إيقاف مصطفى محمد مباراة واحدة، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء أمام أنقرة جوجو.

وسجل مصطفى محمد 6 أهداف بقميص جالاتا سراي في مسابقتي الدوري والكأس، منذ انتقاله إلى صفوف الفريق التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

في المقابل يطمح سيفا سبور في تحقيق نتيجة إيجابية أمام جالاتا سراي، لتأمين تواجده بمنطقة وسط الجدول.

ويحتل جالاتا سراي وصافة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقططة، خلف بشكتاش متصدر الترتيب بـ 60 نقطة، بينما يتواجد سيفا سبور في المركز الـ 11 بـ 33 نقطة.
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