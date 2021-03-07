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فن

من الجيم.. أحمد زاهر يستعرض عضلاته عبر انستجرام

الأحد 07/مارس/2021 - 10:27 ص
أحمد زاهر
أحمد زاهر
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ندى فكري
نشر الفنان أحمد زاهر صورة جديدة له وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وظهر أحمد زاهر في الصورة من الجيم وهو يستعرض عضلاته مما أثار إعجاب متابعيه.

وكان الفنان أحمد زاهر هنأ نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ. 

ونشر أحمد زاهر صورة له نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".

وشارك أحمد زاهر مؤخراً في بطولة فيلم زنزانة 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت. 
من الجيم.. أحمد زاهر يستعرض عضلاته عبر انستجرام
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