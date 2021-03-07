من الجيم.. أحمد زاهر يستعرض عضلاته عبر انستجرام

وظهر أحمد زاهر في الصورة من الجيم وهو يستعرض عضلاته مما أثار إعجاب متابعيه.

وكان الفنان أحمد زاهر هنأ نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ.





ونشر أ حمد زاهر صورة له نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".



