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أخبار البلد

البدوي يدعو إلى تشكيل جبهة وطنية لمواجهة التعنت الإثيوبي

الأحد 07/مارس/2021 - 11:43 ص
صدى البلد
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محمد غالي
دعا مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية إلى تشكيل جبهة وطنية من النقابات العمالية والمهنية لدعم ومساندة الدولة المصرية فى مواجهة التعسف الإثيوبى بسعيها للملء الثانى لسد النهضة دون التنسيق مع دولتى المصب مصر والسودان.

وطالب البدوى من تلك المنظمات سرعة التحرك مع المنظمات والاتحادات العربية والإفريقية والدولية التى ينتمون لها وشرح خطورة الخطوات الأحادية للجانب الإثيوبى وتأثيرها السلبى على حق الشعبين المصرى والسودانى فى الحياة خاصة العمال.

ودعا البدوى  النقابات العمالية والمهنية الى سرعة بدء التحرك من خلال عقد اجتماعات مع تلك المنظمات من خلال" الكونفرانس" حتى تقوم تلك المنظمات بدورها فى التواصل مع حكوماتهم وشرح أبعاد الأزمة لهم حتى يتحرك الجميع فى وقت واحد لإقناع إثيوبيا بالتراجع عن موقفها.

وأكد البدوي أن القوى الناعمة والتي يعتبر العمال أهم مقوماتها، يجب أن يكون لها دور فعال في حل الأزمة والدفع لاستكمال المفاوضات التي كان يديرها البنك الدولي والحكومة الأمريكية، موضحا أن إصرار الجانب الإثيوبي على موقفه لن يخلف سوى الصراعات داخل القارة السمراء والتي من المفترض أن تتضامن الآن لمواجهة التحديات العالمية خاصة البطالة وندرة فرص العمل، وأثار فيروس «كورونا» على قضايا العمل والعمال.

كما طالب البدوي بضرورة تدخل منظمة العمل الدولية من أجل نزع فتيل الأزمة لحماية عمال المنطقة بأكملها، لأنه في حالة إصرار الجانب الإثيوبي على سياسته في طريقة ملء الخزان سيتسبب في فقدان نحو مليون وظيفة، ناهيك على الضرر الواقع على الملايين العاملين في مجال الزراعة، إضافة إلى تأثيره على الأمن الغذائي المصري، بتقليل معدل الحاصلات الزراعية وارتفاع أسعارها وكذلك زيادة ملوحة الأرض وتقليل خصوبتها والتأثير على الأحياء المائية والأسماك والسياحة النيلية.

وشدد البدوي على ضرورة تحرك المجتمع العمالي الدولي للدفاع عن حق شعب مصر والسودان وفي القلب منه العمال، في المياه لأن حياة الشعوب ترتبط بها.
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