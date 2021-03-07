14 مارس.. الشباب والرياضة تنظم يوما مفتوحا للتوظيف بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وخاصة الفتيات الراغبات في الحصول على فرصة عمل مناسبة لهن يستطعن من خلالها رفع مستوى معيشتهن وتوفير حياة كريمة لهن ولأسرتهن.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفتح باب التسجيل أمام الفتيات الرغبات في الحصول على وظيفة منسقة ميدانية بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفرع مدينة الحسينية وذلك من خلال الضغط هنا.





وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن شروط التقدم للوظيفة تشمل (القدرة على العمل الميداني - التمتع بشخصية قيادية قوية وابتكارية - القدرة علي إقناع الآخرين -العمل بروح الفريق)، مشيرًا إلى أن امتيازات الوظيفة تشمل (مرتب ثابت يبدأ من 2000 جنية – حوافز- متغير تأمينات اجتماعية – تأمين صحي – فرصه للترقي- مواعيد العمل من التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا ًماعدا الجمعة والسبت).





اقرأ أيضا:

لفتة إنسانية.. وكيل صحة الشرقية يوصل مسنًا لمنزله بعد تلقيه لقاح كورونا..صور

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر تنظيم يوم مفتوح للتوظيف بمقر مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفرع مدينة الحسينية ، وعنوانها شارع ترعة سراج أمام مدرسة الحسينية التجارية بنات يوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحا، وذلك لإختيار (25) فتاه للعمل بوظيفة منسقة ميدانية ممن تنطبق عليهن شروط الالتحاق بالوظيفة.

يذكر أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر هي جمعية أهلية غير حكومية مشهره برقم 573 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتحت مسمي "مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر" وذلك بموجب قانون رقم 84 لعام 2002 تقوم بتقديم خدمات مالية لدعم السيدات محدودات الدخل من خلال تقديم القروض للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بغرض مكافحة الفقر، وتوفير الخدمات المالية لتلك المشروعات، بما يدعم التنمية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة.