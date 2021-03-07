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تعليم

وكيل تجارة عين شمس تتفقد امتحانات الدراسات العليا

الأحد 07/مارس/2021 - 11:14 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
قامت الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا المهنية MBA- MPA- DBA للعام الجامعي 2020 /2021  والتى تنعقد خلال الفترة من السبت الموافق 27 فبراير وحتى السبت الموافق 20 مارس الجاري.

وأضافت الدكتورة هيام وهبة أنه تم اعتماد مجموعة من القواعد والإجراءات الاحترازية وتم الإعلان عنها لجميع الدارسين قبل بدء الامتحانات وقد اشتملت هذه القواعد على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات والقفازات الطبية مشيرة إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب باللجان ومراعاة التباعد بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على عدد من الضوابط منها، توزيع دخول الطلاب للجان الامتحانات من أكثر من  مكان دخول لمراعاة عدم التكدس والازدحام،  التعقيم المستمر للجان الامتحانات و الطرقات، كما تم الإعلان عن أماكن اللجان اون لاين من خلال الموقع الرسمي الرسمى للكلية وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.  كذلك تواجد الطلاب قبل الامتحان بساعة بالكلية و توفير المعقمات من الكحول والمواد المطهرة داخل المبانى لتعقيم الطلاب، تقليل عدد الممتحنين داخل اللجان وإتاحة مسافة بين كل طالب وآخر، أيضًا منع تبادل الادوات بين الطلاب، ومنع التواجد بساحات الكليات والتجمعات. 

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وقد وجهت الشكر الى الادارة العليا لجامعة عين ممثلة فى كل من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على الدعم المتواصل للكلية بصفة عامة وقطاع الدراسات العليا بصفة خاصة .

الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان الفصل الدراسى الاول ببرامج الشهادات المهنية بلغ 800 طالب وطالبة في عدد 11 تخصصا من تخصصات برامج الماجستير في الإدارة الأعمال و٤ تخصصات ببرنامج الماجستير المهني في المحاسبة MPA، 
و٦ تخصصات ببرنامج الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال DBA. 
كما اكدت  أ.د هيام وهبه انه بالنسبة للطلاب الوافدين تم تاجيل إنعقاد إمتحاناتهم لحين تمكنهم من الحضور الى لقاهرة لأداء الأمتحان  مراعاة للظروف الاستثنائية التى تشهدها بها البلاد والمرتبطة بتعليق الطيران خلال الفترة الأخيرة.
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