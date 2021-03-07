وكيل تجارة عين شمس تتفقد امتحانات الدراسات العليا

قامت الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا المهنية MBA- MPA- DBA للعام الجامعي 2020 /2021 والتى تنعقد خلال الفترة من السبت الموافق 27 فبراير وحتى السبت الموافق 20 مارس الجاري.
وأضافت الدكتورة هيام وهبة أنه تم اعتماد مجموعة من القواعد والإجراءات الاحترازية وتم الإعلان عنها لجميع الدارسين قبل بدء الامتحانات وقد اشتملت هذه القواعد على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات والقفازات الطبية مشيرة إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب باللجان ومراعاة التباعد بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب.
وأشارت إلى أنه تم التأكيد على عدد من الضوابط منها، توزيع دخول الطلاب للجان الامتحانات من أكثر من مكان دخول لمراعاة عدم التكدس والازدحام، التعقيم المستمر للجان الامتحانات و الطرقات، كما تم الإعلان عن أماكن اللجان اون لاين من خلال الموقع الرسمي الرسمى للكلية وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى. كذلك تواجد الطلاب قبل الامتحان بساعة بالكلية و توفير المعقمات من الكحول والمواد المطهرة داخل المبانى لتعقيم الطلاب، تقليل عدد الممتحنين داخل اللجان وإتاحة مسافة بين كل طالب وآخر، أيضًا منع تبادل الادوات بين الطلاب، ومنع التواجد بساحات الكليات والتجمعات.
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وقد وجهت الشكر الى الادارة العليا لجامعة عين ممثلة فى كل من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على الدعم المتواصل للكلية بصفة عامة وقطاع الدراسات العليا بصفة خاصة .
الجدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان الفصل الدراسى الاول ببرامج الشهادات المهنية بلغ 800 طالب وطالبة في عدد 11 تخصصا من تخصصات برامج الماجستير في الإدارة الأعمال و٤ تخصصات ببرنامج الماجستير المهني في المحاسبة MPA،
و٦ تخصصات ببرنامج الدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال DBA.
كما اكدت أ.د هيام وهبه انه بالنسبة للطلاب الوافدين تم تاجيل إنعقاد إمتحاناتهم لحين تمكنهم من الحضور الى لقاهرة لأداء الأمتحان مراعاة للظروف الاستثنائية التى تشهدها بها البلاد والمرتبطة بتعليق الطيران خلال الفترة الأخيرة.