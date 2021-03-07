تراجع 75 جنيها لكل جرام.. أسعار الذهب تواصل النزيف ونصائح بالشراء الآن

خسر سعر الذهب في الأسواق المصرية مبلغا كبيرا لكل جرام منذ مطلع العام الجاري 2021، تحديدا منذ 65 يوما في العام الجديد، وفقد كل جرام للمعدن الأصفر، خلال تلك الفترة الزمنية حوالي 75 جنيها بالأعيرة المختلفة، تزيد وتقل حسب جودة العيار.
وبحسب آخر تحديث للمواقع المتخصصة، شهدت أسعار الذهب استقرارًا بمستهل تعاملات اليوم، الأحد الموافق 7-3-2021، لليوم الثالث على التوالي منذ الخميس الماضي؛ على مستوى أعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة، وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأعلي تداولًا 751 جنيهًا للجرام الواحد.
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وسجل سعر الجرام عيار 24 الأعلى فئة في أعيرة الذهب نحو 858 جنيها، بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 العيار الوسطي بين الذهب إلى 644 جنيها، ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 501 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6008 جنيهات، وأوقية الذهب 26.7 ألف جنيه وكيلو الذهب 858.3 ألف جنيه.
وكانت أسعار الذهب يوم الجمعة 1 يناير 2021: عيار 21 الأكثر مبيعًا فى مصر 826 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 نحو 711 جنيها، والذهب عيار 21 سجل 826 جنيهًا، والذهب عيار 24 سجل 943 جنيها، والجنيه الذهب 6690 جنيها.
وأكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن انخفاض الذهب خلال الفترة الأخيرة جاء لعدة أسباب، وأن الصعود والانخفاض خلال الفترة الأخيرة بسبب أزمة كورونا والانتخابات الأمريكية وعدم الاستقرار، حيث إن الذهب يتأثر بالأزمات ويرتفع في هذه الفترات، وكانت الحالة الاقتصادية متدهورة.
وقال "نجيب"، خلال تصريحات له أمس، السبت، إنه مع التوصل للقاح كورونا خلق طمأنية، والاقتصاد بدأ في النشاط، كما أن الأسهم الأمريكية بدأت في الارتفاع، مشيرًا إلى أن الذهب لن يستمر في الانخفاض، حيث إنه وصل لأدنى سعر له، وأضاف: "اللي عايز يشتري شبكة يشتري دلوقت.. والأسبوع المقبل سيبدأ الذهب في الصعود".
وأوضح أن أسعار الذهب ستبدأ في الصعود مرة أخرى خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الانخفاض لم يؤثر على السوق المصرية بسبب الحالة الاقتصادية الضعيفة في مصر، مشيرا إلى أن هناك مشغولات ذهبية جديدة وانخفاض سعر الذهب سيجعل المواطنين مقبلين على الشراء، كما أن الاستثمار في المعدن الأصفر يفضل أن يتم في الذهب الخام؛ لأنه ليس عليه ضريبة، وهذا الوقت هو المناسب للاستثمار.
سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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