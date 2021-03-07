سقوط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالخليفة

تمكن رجال الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية.









تلقت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بلاغا بتردد شخصين على إحدى ورش إصلاح الدراجات النارية كائنة بدائرة القسم وبحوزتهما مركبة "توك توك" لإصلاحها، وتبين وجود قطع بالأسلاك الخاصة بالمركبة، ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.









وبالانتقال والفحص، تم ضبطهما وتبين أنهما عاطلان "لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما توك توك "مجهول المصدر" - مبلغ مالى.









وبمواجهتهما اعترفا بسرقة مركبة "التوك توك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة دار السلام بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما أمكن التوصل للمجنى عليه "مالك مركبة التوك توك".









وباستدعائه تعرف عليها واتهمهما بالسرقة، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ ، وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما ثمن بيع دراجتين من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأنهما لدى عميلهما (ميكانيكى - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، تم ضبطه وبحوزته الدراجتان المستولى عليهما "مطموستان رقمى الشاسيه والموتور".









وبمواجهته أقر بقيامه بطمس رقمى الشاسيه والموتور للتصرف فيهما بالبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.