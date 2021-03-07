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حوادث

ضبط صاحب مركز لتعبئة العطور في الموسكي لإدارته بدون ترخيص

الأحد 07/مارس/2021 - 01:03 م
المضبوطات
المضبوطات
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كتب محمد صبري
تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مركز لتعبئة العطور فى الموسكي لإدارته المركز "بدون ترخيص" .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى وتصنيع والإتجار فى سلع ومواد مجهولة المصدر.

وتبين من التحريات استغلاله فى تعبئة العطور مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وعلامات تجارية "مقلدة" غاشا ًبذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعُثر بداخل المركز على (1850 عبوة عطور "مختلفة الأنواع" -   260  لتر كحول-  65 عبوة زيوت عطرية - 3500  ملصق لعلامات تجارية "مقلدة" - 3850  عبوة فارغة "مُعدة للتعبئة") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته إعترف بإدارته المركز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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