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رياضة

قلب مفتوح.. عملية جراحية عاجلة لـ رضا عبدالعال خلال ساعات

الأحد 07/مارس/2021 - 12:56 م
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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عمرو الحلوانى

يخضع رضا عبدالعال نجم الكرة  المصرية الأسبق إلى عملية جراحية عاجلة خلال الساعات القليلة المقبلة للتخلص من الآلام التى لحقت به خلال الفترة الماضية.

وعلم " صدى البلد " أن رضا عبدالعال يتواجد الآن داخل أحد المستشفيات الخاصة استعدادا للخضوع إلى عملية جراحية "قلب مفتوح".

يعانى رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية من أزمة صحية حادة خلال الفترة الحالية بعد ثبوت " جلطات " لديه وتحتاج إلى تدخل جراحى عاجل خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان رضا عبدالعال خضع إلى عملية " قسطرة " فى القلب خلال اليومين الماضيين إلا أن الطبيب المعالج له لاحظ وجود عدد من الجلطات الأخرى والتى تتطلب جراحة " قلب مفتوح " .


ويعد رضا عبدالعال واحدا من المحللين القريبين من قلوب كرة القدم المصرية فى ظل صراحته المعهودة فى تحليله الفنى للمباريات وأسلوبه الخاص فى التحليل بجانب إنه كان واحدا من اللاعبين المميزين فى تاريخ كرة القدم المصرية نتيجة القدرات الفنية المميزة التى كان يمتلكها.

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