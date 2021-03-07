ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تموين الشرقية: تحرير 3 آلاف محضر وضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

الأحد 07/مارس/2021 - 01:21 م
جولة وزير التموين
جولة وزير التموين ومحافظ الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيله وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود والأنشطة التجارية بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه خلال شهر فبراير الماضي شنت الإدارات التموينية المختلفة حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير (٣٠٤٥) محضرًا متنوعًا منها تحرير (٢٢٣١) محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير (٨١٤) محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص فتم ضبط ٤ طن و٧٥٠ كيلو دقيق مدعم و٥ طن و٥٠٠ كيلو سكر و٣٠٠ كيلو لحوم ودواجن و٣٥٣ عبوة سhttp://tempuri.org/tempuri.htmlلع غذائية ، فضلا عن ضبط بعض السلع الغذائية الاخري حيث تم ضبط ٣٥ شيكارة مكرونه و١٠ من كرتونه رنجه و٥٥٠ كيلو فول سوداني و١٠٥ كرتونه سمنة و٥٠ برميل زيت جميهم سلع مجهوله المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

اقرأ أيضا:
واضافت وكيله الوزارة انه تم ضبط سلع غير غذائية منها ٤ طن سماد حيواني و١ طن أكياس مسحوق غسيل و٥٥٠ كمامه من و١٣ الف و٥٠٠ لتر محلول معالج و٥ طن مواد تصنيع صابون و١٣ الف لتر سولار جميعهم سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.

وتستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحرير 476 محضرا تموينيا وضبط مصنع ألبان وأعلاف بدون ترخيص بالمنوفية

تحرير ٢٧٠٣ محاضر وضبط 54 طن مواد غذائية ومنظفات مجهولة بالشرقية

تحرير 3391 محضرًا وضبط 45 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

لمواجهة كورونا.. غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بفاقوس في الشرقية

ترشيحاتنا

رغم التعادل مع فيتا.. لي كلارك مدرب المريخ السوداني الجديد يشيد بالأهلي "خاص"

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

الشحات على الدكة.. ميدو يوجه نصائح فنية لـ موسيماني

وليد العطار رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة

قلب مفتوح.. عملية جراحية عاجلة لـ رضا عبدالعال خلال ساعات

ذكرى وفاة حمدي غيث.. أمر شقيقه بترك العمدية وتعرض لأزمة نفسية في آخر مشواره

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

قلب مفتوح.. عملية جراحية عاجلة لـ رضا عبدالعال خلال ساعات

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021

هل ملح الليمون يتسبب في الإصابة بالسرطان ؟ أعرف الحقيقة

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"