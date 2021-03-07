تموين الشرقية: تحرير 3 آلاف محضر وضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيله وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود والأنشطة التجارية بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.





وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه خلال شهر فبراير الماضي شنت الإدارات التموينية المختلفة حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير (٣٠٤٥) محضرًا متنوعًا منها تحرير (٢٢٣١) محضرًا للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير (٨١٤) محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص فتم ضبط ٤ طن و٧٥٠ كيلو دقيق مدعم و٥ طن و٥٠٠ كيلو سكر و٣٠٠ كيلو لحوم ودواجن و٣٥٣ عبوة س http://tempuri.org/tempuri.html لع غذائية ، فضلا عن ضبط بعض السلع الغذائية الاخري حيث تم ضبط ٣٥ شيكارة مكرونه و١٠ من كرتونه رنجه و٥٥٠ كيلو فول سوداني و١٠٥ كرتونه سمنة و٥٠ برميل زيت جميهم سلع مجهوله المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمي.





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واضافت وكيله الوزارة انه تم ضبط سلع غير غذائية منها ٤ طن سماد حيواني و١ طن أكياس مسحوق غسيل و٥٥٠ كمامه من و١٣ الف و٥٠٠ لتر محلول معالج و٥ طن مواد تصنيع صابون و١٣ الف لتر سولار جميعهم سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.





وتستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.