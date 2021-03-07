محافظ القليوبية يتفقد المشروع القومي لتبطين الترع بمدن طوخ وشبين القناطر

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المزارعين والمواطنين في مختلف مراكز المحافظة، بحماية جميع الترع والمجاري المائية، وعدم إلقاء أي مخلفات بها، بعد الانتهاء من تطهيرها وتبطينها من قبل وزارة الري.









وأضاف اللواء عبد الحميد الهجان أن المحافظة سيتم تنفيذ 550 كيلو مترا طوليا بها، فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، بتكلفة ١.٩مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 15٪ من المستهدف فى المرحلة الأولى بمحافظة القليوبية، وجار حصر جميع الترع التى تحتاج إلى تأهيل وجار تدبير الاعتمادات المالية لها فى المرحلة الثانية.







جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها المحافظ بمراكز مدينة طوخ وشبين القناطر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل وتبطين الترع، والوقوف على آخر المستجدات والتأكد من جاهزيتها، حيث أكد المحافظ أن مشروع تبطين الترع وتغطية المجاري المائية يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، وحمايتها من الإهدار، إضافة إلى حماية الأراضي.







وأوضح أن مشروع تبطين الترع له مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.







وخلال الجولة، كلف المحافظ رؤساء المدن ورؤساء الوحدات القروية بالمتابعة الجيدة للمشروعات وتوعيه المواطنين للحفاظ على الترع بعد تبطينها وزيادة عدد صناديق القمامة قرب تلك المشروعات وتحرير محاضر مخالفة لأي مواطن يلقي بالقمامة بالمجاري المائية.







وبدأ الجولة بمدينة طوخ، حيث تفقد ترعة تأهيل ترعة السبيل بكفر الجمال بطوخ باعتماد مالي 4.9 مليون جنيه بطول 2.080 كم، وتبلغ نسبة التنفيذ 81.9%، كما تفقد المحافظ أيضا ترعة البرشومية بقرية برشوم بطوخ باعتماد مالى 48.8 مليون جنيه بطول 12.2 كم بنسبة تنفيذ 7.5%.







وفي مدينة شبين القناطر، تفقد المحافظ ترعة الجنابية اليمنى للبحر الخليلى بقرية الأحراز شبين القناطر باعتماد مالي 16.8 مليون جنيه بطول 4.540 كم بنسبة تنفيذ 21%، كما تفقد أيضا ترعة الجنابية اليسري للبحر الخليلي بقرية الأحراز شبين القناطر باعتماد مالي 19.2 مليون جنيه بطول 4.665 كم بنسبة تنفيذ 13%، كما تفقد أيضا ترعة أم الفئران وفروعها بقرية القشيش بشبين القناطر باعتماد مالي 48.2 مليون جنيه بطول 12.230 كم بنسبة تنفيذ 54%.







كما تابع الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة عرب الصوالحة على مساحة 3 فدادين لخدمة عدد من القرى وهي "تل بني تميم - كفر سليمان الور - كفر سعد بحيري - كفر الشرفا - منشأة الكرام"، حيث تابع أعمال إنشاء المحطة، إذ جار حاليا إنشاء سور على كامل المحطة، ووجه بالعمل على مدار الساعة لتسليم المشروع في أقرب وقت لتأخره كثيرا، وحاجة المواطنين إليه لحل مشكلة الصرف الصحي في تلك القرى.









جدير بالذكر أن المحطة ستعمل بطاقة ٢٠ ألف متر٣/يوم، وتبلغ التكلفة التقديرية للمحطة 250 مليون جنيه، حيث تم تسليمها إلى مسئولي الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

