خلال يومين .. تطعيم 50 حالة من كبار السن بلقاح كورونا بالقليوبية ..صور



وأعلن الدكتور خالد عبدالغنى حصول 50 من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، على لقاح فيروس كورونا على مدار اليومين الماضيين.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن مراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد هى مستشفى كفر شكر المركزى وتستقبل المواطنين بدءا من الساعة 3 عصرا وحتى الثامنة مساء ومستشفى معهد ناصر من الساعة 8 صباحا حتى حتى الثامنة مساء وذلك بناء على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة وتحديد مواعيد واماكن تلقى اللقاح منوها إلى انه بالنسبة للمواطنين الغير القادرين على التسجيل يمكن مساعدتهم بالتسجيل من خلال نفس المركز ولا يتم تطعيمهم إلا بعد وصول رسالة لهم بالموعد ومكان التطعيم.



وأكد الدكتور خالد عبد الغني على المتابعة المستمرة من مديرية الصحة لسير العمل والتأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التزاحم وتنظيم سير العمل ، كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة في إطار حرص الدولة على التصدي لفيروس كورونا المستجد.



وقال وكيل الوزارة إنه تم تخصيص مركزين للتطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة القليوبية وهما مركز اللقاحات بمستشفى كفر شكر المركز ومركز اللقاحات بمستشفى معهد ناصر، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية تقوم استقبال المواطنين الذين قد سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح.