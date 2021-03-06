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محافظات

جولة مفاجئة تكشف غياب 42 طبيباً وممرضاً وإدارياً في وحدتين صحيتين بالقناطر

السبت 06/مارس/2021 - 05:03 م
غياب الاطباء والعاملين
غياب الاطباء والعاملين
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إبراهيم الهوارى
تابع هشام سليمان، نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية خلال جولة مفاجئة له سير العمل بالوحدة الصحية بباسوس والوحدة الصحية بأبو الغيط، للوقوف على مدى حسن سير العمل وانضباطه ومستوى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بتلك الوحدات.

وقال اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية ان الجولة كشفت غياب 42 طبيبا وممرضا وادريا عن العمل بدون إذن، منهم 29 طبيبا و23 ممرضا وإداريا، حيث تغيب بالوحدة الصحية بباسوس 24 منهم 12 طبيبا و3 مراقبين صحيين و6 ممرضين و3 كتاب ورائد ريفى.

وأضاف أنه تبين غياب 18 بالوحدة الصحية بأبو الغيط، منهم 17 طبيب و1 فنى معمل، وتم إعداد مذكرة لمخاطبة مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية والدكتور خالد عبد الغنى مدير مديرية الصحة بالقليوبية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

كان محافظ القليوبية اجرى جولة ميدانية بشوارع حي شرق شبرا الخيمة وعلى الطريق الدائري لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وخلال الجولة شدد على ضرورة إزالة تراكمات القمامة بطريق 4.5 أسفل كوبري السواح، كما وجه برفع الإشغالات على ترعه الإسماعيلية وأيضا على الطريق الدائري.

وتأتي جولة الهجان اليوم في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة ، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أي تراكمات للقمامة أو الأتربة 

ووجه محافظ القليوبية بضرورة وضع صناديق القمامة و توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم، وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى، لتحقيق الانضباط في الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.
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