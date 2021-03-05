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محافظات

جولة لمحافظ القليوبية في شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:05 م
محافظ القليوبية يقوم
محافظ القليوبية يقوم بجولة ميدانية بشبرا الخيمة
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إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الجمعة، بجولة ميدانية بشوارع حي شرق شبرا الخيمة وعلى الطريق الدائري لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.


وخلال الجولة شدد على ضرورة إزالة تراكمات القمامة بطريق 4.5 أسفل كوبري السواح، كما وجه برفع الإشغالات على ترعه الإسماعيلية وأيضا على الطريق الدائري.

وتأتي جولة الهجان اليوم في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة ، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أي تراكمات للقمامة أو الأتربة 

ووجه محاقظ القليوبية بضرورة وضع صناديق القمامة و توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم،وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى، لتحقيق الانضباط في الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.

من ناحية اخري أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأكد الهجان أن إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية من المواطنين بلغ 223910 طلبات تصالح، كما تم تحصيل مليار و257 مليون و566ألف جنيه.
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